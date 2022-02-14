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Политика
14 февраля 2022  23:50

Лавров проинформировал Гутерреша о переговорах с НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«С обеих сторон подчеркнута важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной организацией», — говорится в сообщении

Во время разговора стороны обменялись мнениями по актуальным международным повесткам, в том числе по Сирии, Ливии и деятельности Миссии ООН в Косово. 

Кроме того, глава МИД особо упомянул о проблемах, с которыми сталкивается Постпредство России при ООН из-за невыполнения США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях всемирной организации. Речь о возвращение заблокированных Вашингтоном официальных помещений Постпредства и выдаче виз его сотрудникам и членам российских делегаций, которые задействованы в работе генассамблеи и ее главных комитетов.

#Сергей Лавров #гутерреш антониу #ООН #гарантии безопасности
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