Лавров проинформировал Гутерреша о переговорах с НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С обеих сторон подчеркнута важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной организацией», — говорится в сообщении.

Во время разговора стороны обменялись мнениями по актуальным международным повесткам, в том числе по Сирии, Ливии и деятельности Миссии ООН в Косово.

Кроме того, глава МИД особо упомянул о проблемах, с которыми сталкивается Постпредство России при ООН из-за невыполнения США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях всемирной организации. Речь о возвращение заблокированных Вашингтоном официальных помещений Постпредства и выдаче виз его сотрудникам и членам российских делегаций, которые задействованы в работе генассамблеи и ее главных комитетов.