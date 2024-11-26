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Лавров про заявление Бауэра: Просто все приличия уже отброшены
Члены НАТО отбросили все приличия, раз позволяют себе говорить о возможности превентивных ударов по России. Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.
Российский министр напомним, что с таким заявлением на днях выступил глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Он прямо заявил, что для решения целей защиты, обороны стран - членов НАТО «надо превентивно бить по тем целям в РФ, которые могут угрожать безопасности альянса.
«Просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», - прокомментировал Лавров высказывания Бауэра.
Причем до этого Бауэр также призвал производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь России на случай конфликта.
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