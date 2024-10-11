Лавров про идею Японии создать «азиатский аналог НАТО»: Несет риски конфронтации

Любая идея насчет создания военного блока несет за собой риски конфронтации, которая может достигнуть горячей фазы. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда его попросили прокомментировать предложение Японии создать азиатский аналог НАТО.

«Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу», - цитирует Лаврова РИА «Новости».

Ранее новый японский премьер Сигэру Исиба предложил укрепить обороноспособность Японии и создать «азиатский НАТО» с системой коллективной безопасности в регионе.