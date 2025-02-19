Лавров призвал ужесточить контроль за поведением мигрантов в России

Ужесточение подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик не будет способствовать долгосрочным интересам России. Об этом заявил министра иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, его слова передает ТАСС.

«Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты. Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, принимаются дополнительные меры. Но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции», – сказал глава профильного ведомства.

Лавров также напомнил, что граждане стран ЕАЭС имеют равные права и могут приезжать «без всяких приглашений» и уточнений о месте работы. Министр допустил, что теперь «придется конкретизировать», чтобы органы власти РФ имели представление, где находятся трудовые мигранты и на кого работают.

«Можно все это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками», — подчеркнул Лавров.