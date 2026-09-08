Лавров признался, что не рад популярности своей фразы про «дебилов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не рад тому, что его высказывание 2015 года с использованием слова «дебилы» стало популярным в народе. Об этом дипломат рассказал в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

Ведущая Юлия Меньшова спросила главу МИД, сожалеет ли он о том, что сказал тогда это слово. Она отметила, что фраза стала легендарной и ушла в народ.

Лавров ответил, что не радуется этому, хотя такое внимание, наверное, должно льстить. Он пояснил, что то высказывание было естественным проявлением чувств в конкретной ситуации. Министр добавил, что нецензурная брань является частью русского языка.