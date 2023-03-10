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Политика 10 марта 2023 14:10

Лавров пригрозил Западу ответом в случае прекращения следствия по «Северным потокам»

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Россия примет ответные меры, если будет прекращено объективное расследование терактов на «Северных потоках». Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной, — цитирует его РИА Новости. — Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету».

Напомним, что взрывы на газопроводах произошли в сентябре прошлого года. Президент РФ Владимир Путин расценил произошедшее как теракт. В настоящее время Россия призывает страны к объективному расследованию случившегося.

#Сергей Лавров #Северный поток
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