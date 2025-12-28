Лавров предупредил европейцев о сокрушительном ответе при нападении на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил европейских политиков, что в случае нападения на Россию, ее ответ будет сокрушительным. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД отметил, что Президент России Владимир Путин также ранее говорил об этом. При этом Лавров обратил внимание, что у РФ нет планов нападать на европейские страны.

«Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», – сказал глава МИД.