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Общество 6 апреля 2025 16:07

Лавров поздравил Симоньян с днем рождения: Вы - наиболее авторитарный журналист

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян авторитетным отечественным журналистом. Об этом глава МИД заявил, поздравляя именинницу с днем рождения.

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов», - сказал Лавров в своем поздравлении.

Он подчеркнул, что Симоньян стала уважаемым в России и за рубежом журналистом благодаря своей эрудиции, профессионализму и неравнодушному подходу к работе.

По его словам, усилия Симоньян направлены на укрепление российских позиций в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий. В РФ такие усилия очень ценят, добавил Лавров.

Министр также отметил, что в МИД России дорожат партнерскими отношениями с Симоньян и рассчитывают, что сотрудничество сторон в интересах эффективного информсопровождения внешнеполитической деятельности, формирования правдивого образа России в глазах мирового сообщества продолжится.

Еще Лавров пожелал главному редактору телеканала RT крепкого здоровья, новых творческих успехов и в целом всего самого лучшего.

#поздравления #Сергей Лавров #маргарита симоньян #день рождения
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