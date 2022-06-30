Лавров посоветовал Европе ничего себе не прищемить, опуская железный занавес

Страны Запада создают железный занавес, но они должны быть при этом осторожны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой белорусского дипведомства.

Первым в создании железного занавеса Европу обвинил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отметив, что непонятно, как в таких условиях Запад сможет продвигать демократию и соблюдать права человека в тех странах, от которых они отгораживаются, передает РИА Новости.

Лавров с ним согласился: «Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они только [главы западных государств] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», – сказал глава российского дипведомства.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.