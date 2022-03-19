Лавров: Политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

Политику Президента Украины Владимира Зеленского тяжело воспринимать всерьез, так как «жизнь доказывает», чего стоят его заверения. Таким мнением при общении с участниками финала международного трека «Лидеры России» поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда, к моему огромному сожалению и стыду, Президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны — такое соглашение в рамках СНГ существовало — и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», — цитирует министра РИА Новости.

Лавров отметил, что Зеленский не изменился с той поры, когда был актером, с начала своих полномочий как лидера Украины. «...Всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста — жизнь доказывает, чье слово что стоит», — заметил Лавров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Обращаясь к россиянам, Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной задачей Вооруженных сил РФ является защита мирного населения, которое на протяжении нескольких лет подвергалось агрессии со стороны киевского режима.