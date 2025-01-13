Лавров подведет итоги работы российской дипломатии в 2024 году

Завтра, 14 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даст пресс-конференцию, на которой подведет итоги деятельности российской дипломатии в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД в своем Telegram-канале.

Мероприятие состоится в 11.30 в пресс-центре внешнеполитического ведомства. На него приглашены представители как российских, так и зарубежных СМИ.