Лавров: Подавляющая часть стран мира не объявляла санкций против России

Подавляющая часть стран не объявляла санкций против России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России», передает РИА Новости.

Сейчас, отметил министр, американцы «руки потирают» по поводу того, что на Генассамблее ООН 141 страна проголосовала против России.

«Но из этих 140 с чем-то стран, которые голосовали по американской указке, никто, кроме Запада, никто санкции не ввел, — добавил глава МИД. — Подавляющее большинство страны мира никаких санкций против России не объявляет».

24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам страны, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.