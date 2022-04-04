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Ру Тат
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Политика
4 апреля 2022  18:46

Лавров планирует посетить Алжир

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в скором времени планирует посетить Алжир. Об этом он заявил во время встречи с коллегой из этой страны Рамтаном Ламамрой.

«Рассчитываю в скором времени нанести ответный визит в Алжир. Буду настаивать, чтобы вы меня приняли. У нас говорят: „Лучше поздно, чем никогда“. Но буду исходить из вашей логики: „Чем скорее, тем лучше“», — цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

 Кроме того, Лавров заметил, что рад возможности обсудить отношения Алжира и России с представителями контактной группы Лиги арабских государств.

#Алжир #Сергей Лавров #рабочая поездка
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