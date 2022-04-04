Лавров планирует посетить Алжир

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в скором времени планирует посетить Алжир. Об этом он заявил во время встречи с коллегой из этой страны Рамтаном Ламамрой.

«Рассчитываю в скором времени нанести ответный визит в Алжир. Буду настаивать, чтобы вы меня приняли. У нас говорят: „Лучше поздно, чем никогда“. Но буду исходить из вашей логики: „Чем скорее, тем лучше“», — цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кроме того, Лавров заметил, что рад возможности обсудить отношения Алжира и России с представителями контактной группы Лиги арабских государств.