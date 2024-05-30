Лавров: Передача Украине F-16 - это сигнал НАТО в ядерной сфере

Если Украине поставят истребители F-16, то РФ это расценит как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Причем эти самолеты ВС России уничтожит, как уничтожало другое вооружение ВСУ. То есть «натовская помощь» никоим образом не поменяет ситуацию на фронте, сказал глава МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что F-16 довольно продолжительное время были основным средством доставки в рамках неких совместных ядерных миссий НАТО. При этом тем самым России пытаются дать понять, что Штаты и НАТО готовы помочь Украине почти во всем, цитирует спикера РИА «Новости».

Лавров также надеется, что совместные учения, проводимые Россией и Белоруссией с нестратегическим ядерным оружием, наконец образумят западные страны.

Напомним, ранее Соединенные Штаты разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16, а сами тем временем начали готовить специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучают таких пилотов сейчас в Аризоне, в том числе среди украинцев.

Первыми начали поставлять эти истребители Нидерланды и Дания. По словам из Белого дома, Украина получит такие самолеты после завершения подготовки летчиков в Штатах. Планируется, что первые F-16 ВСУ получит уже в 2024-м.