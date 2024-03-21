Лавров ответил, будет ли для России проблемой возвращение Ирана на рынок нефти

Россия не видит проблем в том, что Иран возвращается к продаже нефти и развивается. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Иран в этом плане просто восстановил свои законные права, которые дают ему возможность продавать нефть, получать с продажи доход и инвестировать полученную прибыль.

«В рамках ОПЕК+, членами которой являются и Иран, и Россия, существует четкое понимание, как договариваться, искать компромиссы, - цитирует Лаврова проект «Нефть», которому министр дал интервью.

Спикер подчеркнул, что страны работают слаженно и никто ни на кого не в обиде. Более того, по его мнению, рынок углеводородов еще продолжит расти.

Также Лавров обратил внимание на то, что КНР чуть замедлила темпы роста. Но все же китайцы продолжают превосходить в 2-3 раза темпы, существующие во многих других странах. Еще активно растет и Индия, приводит пример министр, поясняя, что дефицита в потребителях не будет.

Подводя итог, глава МИД РФ сказал, что «нормальные страны, которые руководствуются при совершении любых действий международным правом, всегда найдут взаимоприемлемый баланс интересов».