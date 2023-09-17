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Лавров отреагировал на решение США о поставках более дальнобойных ракет на Украину
Решение США передать Украине более дальнобойные ракеты лишь подтвердит, что Вашингтон чужими руками ведет войну против России. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что новые вооружения не изменят ход конфликта.
«Происходит то, что Украину подготовили — долгие годы готовили — для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они (американские политики — прим. Т-и) ни говорили, они управляют этой ситуацией, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», — резюмировал Сергей Лавров.
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