Лавров отметил роль Татарстана в сотрудничестве с исламским и тюркским миром

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов РТ

Татарстан является одним из ведущих регионов России по многим направлениям, в том числе и в вопросах сотрудничества с исламским и тюркским миром. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ.

В своем выступлении глава МИД также обратил внимание на то, что колыбелью тюркского мира в России является Алтай и что влияние Татарстана крайне важно «при выстраивании Алтайского тюркского формата».

Кроме того, Лавров заметил, что «народов, которые были бы недружественны по отношению к россиянам, не существует, есть враждебные правительства». Наряду с этим он констатировал значимость некоммерческих организаций для сохранения стабильности в стране.

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов РТ

Во встрече приняли участие руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин и глава «Фонда Вагапова» Рифат Фаттахов.

Ренат Валиуллин вручил Сергею Лаврову и другим участникам мероприятия номера журнала «Наш дом Татарстан», который рассказывает о большой работе, проводимую в республике в сфере межнациональных отношений.

Рифат Фаттахов в свою очередь пригласил руководителя МИД России в Татарстан на фестиваль «Восточный базар», в котором должны принять участие артисты из 30 стран.