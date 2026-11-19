Глава МИД России Сергей Лавров отказался оценивать итоги трехсторонних переговоров Президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как прошла встреча и удалось ли достичь результатов, министр отметил, что переговоры проводил не он, а глава российского государства.

Встреча лидеров трех стран продолжалась около полутора часов. После ее завершения Си Цзиньпин лично проводил Путина до автомобиля. Российский Президент покинул площадку переговоров. Ожидается, что позднее он прокомментирует итоги встречи для прессы.