Лавров назвал «сливом» публикацию записи переговоров Путина и Макрона

Обнародование записей с фрагментами телефонных переговоров Президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона противоречит дипломатической этике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — цитирует РИА Новости главу российского МИД.

Он также напомнил, что однажды внешнеполитическое ведомство России опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, в которых Москва старалась убедить заставить Киев выполнять минские соглашения. Однако перед этим МИД РФ несколько раз публично предупредил их о предстоящих действиях, но реакции на это не последовало.

Напомним, в воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Макроном и Путиным, которые прошли 20 февраля. Разговор тогда записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при беседе лидеров двух стран. В ходе диалога Макрон сказал российскому президенту, что ему «наплевать» на предложения ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. Он также предложил Путину встретиться с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Отмечается, что местами разговор происходил в напряженном тоне.