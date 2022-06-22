Лавров: Ощутившим эгоистичную политику США странам нужно перестроить экономические связи

Странам, которые на себе ощущают эгоистичную политику США, необходимо перенастроить свои экономические связи, чтобы избежать «причуд и капризов Запада». Таким мнением во время встречи с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси поделился глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Россия уже работает над решением этой проблемы — Президент Владимир Путин ежедневно проводит встречи и совещания, посвященные мерам для адаптации экономической, социальной, банковской и финансовой сферы к новым реалиям.

«Параллельно у всех стран, испытывающих на себе негативное влияние эгоистичной линии США и их сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Президент РФ рассчитывает на новые встречи с иранским коллегой и передает ему наилучшие пожелания.

Напомним, что рабочий визит министра иностранных дел России в Тегеран продлится два дня.