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Ру Тат
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Официальная хроника
29 мая 2022  23:09

Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья Путина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию об ухудшившимся здоровье Президента Владимира Путина, заявив, что оставляет эти слухи на совести тех, кто их распускает. Об этом сообщает ТАСС. 

«Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления, — сказал глава МИД в интервью французскому каналу TF1. — Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания».

Лавров отметил, что российский лидер каждый день появляется на публике.

#Сергей Лавров #Владимир Путин
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