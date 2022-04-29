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Ру Тат
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Политика
29 апреля 2022  23:18

Лавров: Оплата газа в рублях не позволит грабить «Газпром»

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Большая часть ключевых партнеров России согласилась оплачивать поставки газа в рублях. Такая схема не позволит Западу продолжать «бесстыдный грабеж» «Газпрома» и РФ. Об этом в интервью каналу Al Arabiya рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не „Газпром“. Потому что „Газпром“ фактически был ограблен», — цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Он уточнил, что партнеры платят ту же сумму в той же валюте, а все остальное происходит автоматически. Если же та или иная страна отказывается следовать новой схеме, «они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор».

Министр подчеркнул, что с начала военной специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин, страны Запада украли у России свыше 300 млрд долларов. Эта сумма фактически равнозначна той, которую они заплатили за газ.

#Сергей Лавров #поставки газа #спецоперация на Украине
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