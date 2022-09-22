Лавров описал отношение Запада к Зеленскому фразой «наш сукин сын»

Запад выстраивает свою политику в отношении украинского лидера Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на Совбезе ООН по Украине, он напомнил, что ВСУ минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток», однако остается безнаказанным.

Использование «Лепестков» нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов, напомнил глава российского дипведомства.

«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», – цитирует министра РИА Новости.

Отметим, что использованное Лавровым выражение приписывают Президенту США Франклину Рузвельту. Считается, что это заявление он сделал в 1939 году в адрес никарагуанского военного и государственного деятеля Анастасио Сомоса Гарсиа, которому США, несмотря на его авторитаризм, оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.