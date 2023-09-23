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Руc Тат
Политика 23 сентября 2023 21:14

Лавров оценил предложение генсека ООН для восстановления зерновой сделки

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Лавров оценил предложение генсека ООН для восстановления зерновой сделки
Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел России

Россия не отвергает предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, однако они сами по себе нереализуемы. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, подводя промежуточные итоги недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы объяснили генеральному секретарю, почему его предложения не могут работать», — добавил министр.

Ранее стало известно, что генсек Организации объединенных наций предоставил Лаврову документ, в котором перечислялись предложения для восстановления зерновой сделки.

Глава МИД России в очередной раз напомнил, что Москва вернется к черноморской инициативе тогда, когда будут выполнены ее требования.

#ООН #Сергей Лавров #зерно
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