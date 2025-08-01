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Политика 1 августа 2025 19:13

Лавров оценил контакты России и США по Украине как результативные

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Предметный диалог между Москвой и Вашингтоном, начавшийся в этом году по украинскому вопросу, оказался полезным и уже приносит ощутимые результаты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что возобновление прямого общения со стороны нынешней администрации США соответствует нормальной дипломатической практике, от которой ранее отказывались при Джо Байдене, несмотря на здравый смысл.

По словам Лаврова, именно усилия Президента США Дональда Трампа сыграли ключевую роль в том, что Киев согласился принять предложение Москвы о возвращении к переговорам в стамбульском формате.

#переговоры #Россия и США #Сергей Лавров
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