Один из разделов итоговой декларации саммита БРИКС в Казани посвящен Украине. Это комплексный подход к урегулированию конфликта по принципам устава ООН, принятый всеми членами объединения. Об этом заявил после переговоров с главой МИД Кувейта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В декларации Казанского саммита украинской теме посвящен один раздел, суть которого сводится к тому, что все согласились с необходимостью урегулировать этот конфликт на основе принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи. Это важнейшая констатация», — цитирует ТАСС главу российского МИД.

Лавров обратил внимание, что Запад, продвигая свои планы на Украине, делает упор на принцип территориальной ценности, закрепленный в Уставе ООН, и игнорирует все остальные.

«Устав ООН гораздо богаче, чем территориальная целостность», — подчеркнул министр.

Глава российского МИД напомнил, что Генассамблея ООН постановила уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства представляют всех жителей страны. Однако киевский режим, напротив, принял законы, направленные против русскоговорящего населения, и развязал войну против жителей Новороссии и Донбасса, не принявших насильственную смену власти.

Это противоречит правам человека, прописанным в первой статье Устава ООН. «Грубейшие нарушения языковых и религиозных прав жителей Украины налицо», — заявил Лавров.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Мероприятие собрало представителей более чем 30 государств, 22 из которых были представлены на высшем уровне.