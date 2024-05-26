Разговоры официальных лиц США о разрешении для ВСУ ударять по целям на российских территориях — это жест отчаяния. Вашингтон начинает понимать, что честными средствами в рамках мирового права ему не достичь своих целей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

По мнению министра, главной целью США уже на протяжении многих лет является сдерживание России, а при удачном стечении обстоятельств и ее расчленение. Для этого и была использована Украина. Однако она не оправдала ожидания Запада.

«Когда они это поняли, они стали предпринимать вот такие решения. Как я понимаю, эти разговоры отражают безысходность, в определенном смысле понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. И в общем как-то похоже на агонию», — поделился мнением Лавров.

Он отметил, что в течение двух десятков лет, а может, и больше Украина готовилась в качестве средства для «уничтожения всего русского» — от языка до влияния на определенных территориях. В дальнейшем здесь бы разместились военные базы: на земле, на Азовском море, в Крыму.

«Но, как и всегда бывает, когда они будят русского медведя, наш народ сплотился, небывало сплотился — это не пустые слова, мы это видели и в ходе выборов Президента, мы это видим и в повседневной деятельности наших предприятий, общественных организаций, и это же можно сказать про тех русских, которые жили на бывших украинских территориях», — подчеркнул министр иностранных дел России.