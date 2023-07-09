Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку
Сегодня по инициативе турецкой стороны прошел телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в своем телеграм-канале.
«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», – рассказали в ведомстве.
Министры подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой и затронули перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности Запада предпринять шаги, необходимые для реализации зерновой сделки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»