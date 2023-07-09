Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку

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Сегодня по инициативе турецкой стороны прошел телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в своем телеграм-канале.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», – рассказали в ведомстве.

Министры подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой и затронули перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности Запада предпринять шаги, необходимые для реализации зерновой сделки.