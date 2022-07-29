Лавров — о заявлениях США по Украине: По Фрейду — ясно, кто кем руководит

Высказывания США относительно переговоров России и Украины противоречат сами себе. Так, неделю назад в Госдепе заявили, что считают диалог двух стран несвоевременным, а позднее Вашингтон пытался убедить остальных, что не вмешивается в дела Киева. Такие комментарии ясно показывают, насколько США «не заставляют» Украину совершать то или иное действие, уверен глава российского МИД Сергей Лавров.

«Насчет Украины и всего остального, я слышал Тони Блинкена (Госсекретаря США — прим. Т-и), когда он заявил, что он не будет со мной обсуждать Украину, потому что Украина должна сама представлять свои интересы, американцы за них не имеют права работать», — цитирует министра РИА Новости.

Лавров напомнил, что еще неделю назад мнение Вашингтона кардинально отличалось. Когда российский министр упомянул, что Россия не против переговоров с Украиной, представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что сейчас не время говорить об этом. «Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь», – полагает глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в скором времени станет известна дата будущего разговора Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Планируется, что стороны обсудят вопросы разблокировки российского и украинского зерна. Кроме того, полагает глава МИД, представитель США затронет тему обмена заключенными.

Многие страны ввели либо ужесточили санкции против России после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.