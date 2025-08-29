Лавров о Казанском молодежном саммите: Переоценить ценность таких встреч невозможно

Казанский глобальный молодежный саммит стал важной площадкой для обмена мнениями и укрепления сотрудничества между молодежью разных стран. В нынешних условиях такие встречи приобретают особое значение. Об этом в своем видеообращении к участникам саммита сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В нынешних международных реалиях невозможно переоценить значимость таких международных молодежных слетов. Приехавшие в Казань юноши и девушки представляют разные страны, конфессии, культуры и цивилизации. Но всех их объединяет общее стремление к самореализации, улучшению жизни вокруг себя, существованию с другими людьми в мире и согласии», – отметил Лавров.

Он подчеркнул важность этих идеалов в условиях, когда в мире устанавливается многополярный порядок и особо отметил высокий уровень организации саммита в Казани.