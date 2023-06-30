news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 30 июня 2023 12:28

Лавров не увидел смысла в сохранении прежнего объема контактов с Западом

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В сохранении объема дипломатических контактов со странами Запада, который имел место прежде, на сегодняшний день нет смысла. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я сейчас даже, если честно, <...> не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время — до того, как Запад объявил нам войну руками украинского <...> режима», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Глава МИД РФ добавил, что инициатором сокращения численности персонала дипмиссий России в западных странах была не Москва. «Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере», — подчеркнул он.

#Сергей Лавров #мид рф #политика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное