Лавров не увидел смысла в сохранении прежнего объема контактов с Западом

В сохранении объема дипломатических контактов со странами Запада, который имел место прежде, на сегодняшний день нет смысла. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я сейчас даже, если честно, <...> не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время — до того, как Запад объявил нам войну руками украинского <...> режима», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Глава МИД РФ добавил, что инициатором сокращения численности персонала дипмиссий России в западных странах была не Москва. «Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере», — подчеркнул он.