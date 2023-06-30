Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лавров не увидел смысла в сохранении прежнего объема контактов с Западом
В сохранении объема дипломатических контактов со странами Запада, который имел место прежде, на сегодняшний день нет смысла. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Я сейчас даже, если честно, <...> не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, как он существовал в нормальное время — до того, как Запад объявил нам войну руками украинского <...> режима», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Глава МИД РФ добавил, что инициатором сокращения численности персонала дипмиссий России в западных странах была не Москва. «Не мы были инициаторами резкого ухудшения атмосферы между нашими странами, в том числе в дипломатической сфере», — подчеркнул он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»