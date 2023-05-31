Лавров назвал Зеленского символом борьбы Запада против России

Президент Украины Владимир Зеленского в руках американских властей стал символом борьбы, которую Запад развернул против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Во времена Второй мировой войны Гитлер объединил практически все европейские страны под своими знаменами… В нынешней ситуации США тоже объединили практически всю Европу, заставили ее оплачивать расходы на вооружения киевского режима для войны против России и заставили в качестве символа этой борьбы использовать Президента Зеленского <...>», — поделился дипломат своим пониманием ситуации в мире.

Он также прокомментировал недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Мозамбик, где планируется открыть украинское посольство. По словам Лаврова, Россия, в отличие от западных государств, не позволяет себе указывать странам-партнерам, с кем им общаться и какие принимать решения.

«В отличие от американцев, англичан, европейцев, австралийцев, японцев, которые носятся по всему миру и всем говорят „Не общайтесь с русскими“, мы все-таки воспитанные люди, и мы подобного хамства себе не позволяем. Так что вопрос целиком относится к мозамбикско-украинским отношениям», — отметил глава МИД РФ.