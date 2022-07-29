Лавров назвал заявления Макрона о развитии связей России и стран Африки оскорбительными

Заявления французского Президента Эмманюэля Макрона по поводу его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, французской стороне следовало бы высказываться более этично. Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров высказал по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — членов ШОС.

«<...> от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее — что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», — цитирует министра ТАСС.

По мнению Лаврова, «это было довольно оскорбительно для африканских государств», которые несмотря ни на что продолжают развивать отношения с Россией.

Ранее Президент Франции выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных контактов РФ в Африке. Также Макрон был недоволен тем, что в Африке якобы распространяется ложная информация и «нужные России нарративы» людьми, которых французский лидер отказался называть журналистами. При этом он упомянул открытие новых бюро российского ИА «Спутник» и телеканала RT в Африке. Кроме того, Макрон выступил с утверждениями, что Россия якобы дополняет дипломатические контакты вмешательством частных военных компаний.