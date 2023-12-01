Лавров назвал трусами Блинкена и Борреля, сбежавших с саммита ОБСЕ

Госсекретарь США и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сбежали из Северной Македонии, где проходил саммит глав МИД ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, это показало трусость обоих, страх перед честным разговором с фактами на руках.

«Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», — обратил внимание Лавров.

Темой саммита стало обсуждение проблем, накопившихся в организации, административных и кадровых вопросов.

Напомним, планировалось, что самолет с российской делегацией проследует на саммит по территории Болгарии. Однако затем решение было изменено из-за запрета на нахождение на борту официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В связи с этим полет проходил через воздушное пространство Греции.

Из-за участия России в событии отказались участвовать Латвия, Эстония, Литва и Украина.