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Лавров назвал страну, которая помогла России и Украине обменяться пленными
Россия и Украина смогли договориться о новом обмене военнопленными благодаря участию в переговорах Саудовской Аравии и других арабских стран. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
«В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать», – цитирует его РИА Новости.
Напомним, 7 марта стало известно о возвращении из украинского плена 90 российских военных. Киевские власти заявляли, что украинской стороне удалось вернуть 130 пленных — 126 мужчин и четырех женщин.
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