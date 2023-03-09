Лавров назвал страну, которая помогла России и Украине обменяться пленными

Россия и Украина смогли договориться о новом обмене военнопленными благодаря участию в переговорах Саудовской Аравии и других арабских стран. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

«В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, 7 марта стало известно о возвращении из украинского плена 90 российских военных. Киевские власти заявляли, что украинской стороне удалось вернуть 130 пленных — 126 мужчин и четырех женщин.