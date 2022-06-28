Лавров назвал шизофренией высказывания Запада о недопустимости переговоров Киева и Москвы

Главы западных стран выступают против переговоров Киева и Москвы и за поставки Украине вооружения, тем самым затягивая конфликт, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров. Украинского президента он при этом обвинил в том, что он не принимает самостоятельных решений, передает РИА Новости.

С заявлениями о недопустимости переговоров регулярно выступают премьер-министр Британии Борис Джонсон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Евродипломатии Жозеп Боррель, напомнил Лавров. При этом Боррель «призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира».

«Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», — добавил дипломат.

Надежды Владимира Зеленского, который ранее заявлял о желании завершить спецоперацию до зимы, не имеют значения, так как решения за него принимаются в Вашингтоне, «причем отнюдь не на президентском уровне», убежден Лавров. «Принимают решения известные чиновники в госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента», — заявил он.

Так как западные страны игнорируют позицию России, Москва будет делать выводы о том, как дальше вести дела с западными партнерами, добавил глава дипведомства. В качестве примера он привел отказ Запада выполнять обязательства по нерасширению НАТО.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил начало специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.