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Политика 4 февраля 2025 09:28

Лавров назвал одну из причин начала спецоперации

Одной из причин специальной военной операции стала геополитическая экспансия Соединенных Штатов в Восточной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН», опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

Дипломат обвинил США и их союзников в стремлении пересмотреть Ялтинско-Потсдамский миропорядок, возникший после Второй мировой войны, и в инициировании холодной войны.

По мнению Лаврова, подобное отношение могло быть пересмотрено после распада Советского Союза и мирового социалистического лагеря, однако «эгоистические инстинкты взяли верх».

Одним из проявлений возникшего в 1990-х годах так называемого «порядка, основанного на правилах», глава МИД РФ назвал «взятый Вашингтоном курс на геополитическое освоение Восточной Европы». По его словам, «взрывоопасные последствия» таких действий Штатов Россия и «вынуждена устранять в ходе специальной военной операции».

#спецоперация #Россия и США #ООН #Сергей Лавров
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