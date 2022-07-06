Лавров назвал враньем обвинения Киева в обстреле российскими военными своих городов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления Украины о том, что Россия сама обстреливает свои города, чтобы помешать поставкам вооружения с Запада Киеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ну, если коротко – врут», – сказал руководитель МИД РФ, добавив, что достоверные факты хорошо известны и предъявляются министерством обороны «на ежедневной основе».

Он напомнил, что Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей на Донбассе и в других частях Украины, где киевский режим использует поставляемое вооружение против местного населения.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны НАТО и Евросоюза начали вводить масштабные санкции против РФ и оказывать военную и гуманитарную поддержку Украине – об этом РИА Новости сообщили пресс-службе Минобрнауки.