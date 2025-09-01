Лавров назвал главным итогом саммита ШОС нацеленность на отстаивание интересов

Главным итогом саммитов ШОС и ШОС+ стала готовность стран отстаивать свои законные интересы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«Эта решимость, нацеленность на отстаивание своих законных интересов, она налицо. Наверное, это главный результат и саммита ШОС, и саммита ШОС+», – подчеркнул глава МИД.

По его словам, в ходе мероприятий прозвучал целый ряд инициатив, включая предложения председателя КНР по реформе глобального управления, развитию «зеленой» экономики и сотрудничеству в сфере современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

«Это все взято "на заметку" и будет обсуждаться в органах ШОС, когда председательство с завтрашнего дня перейдет к Кыргызстану», – отметил Лавров.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В нее входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2024 года к объединению присоединилась Белоруссия.