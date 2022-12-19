Лавров назвал главный итог 2022 года

Главным итогом этого года стало то, что окончательно прояснилось, кому нельзя верить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что традиционно итоги года позднее подведет Президент России Владимир Путин, у которого будет «еще немало контактов с зарубежными коллегами».

«Главный вывод, главный итог – то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», – считает Лавров (цитата по РИА Новости).

Он также вновь заявил о «бесполезных потугах» Запада изолировать Россию – по его мнению, эти цели не получили никакого «материального воплощения».