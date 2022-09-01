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Политика
1 сентября 2022  12:12

Лавров назвал фантастическим признание Бербок о необходимости страдать ради Украины

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Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что гражданам ее страны придется страдать, чтобы поддержать Киев, стало «фантастическим признанием». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Буквально сегодня я читал, что вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: „Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что“. Фантастическое признание», — сказал глава внешнеполитического ведомства на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Западные страны осудили это решение и ужесточили санкционный режим против РФ. 

#спецоперация на Украине #Сергей Лавров
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