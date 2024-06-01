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Лавров назвал циничной избирательность ФРГ в выплате компенсаций блокадникам
Глава МИД России Сергей Лавров осудил Германию за решение выплачивать компенсации только блокадниикам Ленинграда еврейской национальности. По его мнению, это крайне цинично.
Россия обращалась к властям ФРГ с призывом распространить эти выплаты на всех жителей блокадного Ленинграда. Министр подчеркнул, что блокада была и остается жуткой частью Великой Отечественной и Второй мировой войны. Все находившиеся в то время в городе страдали и умирали одинаково.
«Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — заметил Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности».
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