Лавров: НАТО не принадлежит ни одной истории успеха — только разруха

За время своего существования НАТО не добилась успеха ни в одной из стран. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Она несет вовне разруху и страдания», — подчеркнул глава МИД России.

В пример он привел агрессию против Сербии, Ливии с уничтожением в ней государственности, Ираке. «Вспомним и последний пример — Афганистан, которому в течение 20 лет альянс пытался безуспешно привить демократию в своем понимании», — добавил он.

Кроме того, НАТО так и не удалось обеспечить безопасность в сербском крае Косово, где представители альянса тоже находятся более двух десятков лет.

По словам Лаврова, сейчас альянс вернулся к принципам холодной войны, удерживая россиян за пределами ЕС, а американцев — в Европе, практически полностью подчинив себе Евросоюз.