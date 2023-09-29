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Лавров направил приветствие участникам форума по Афганистану в Казани
Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам V заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Он должен был лично участвовать в мероприятии, но из-за ряда причин не смог оказаться сегодня утром в Казани.
В своем обращении особую признательность руководитель ведомства направил Раису РТ Рустаму Минниханову и Правительству Татарстана за отличную организацию и проявленное гостеприимство.
«Московский формат носит открытый универсальный характер, позволяющий сблизить подходы непосредственных соседей и других заинтересованных игроков в развитии отношений с действующим Правительством Афганистана, — говорится в послании. — Такое согласование позиций призвано способствовать решению главной задачи: плавному встраиванию страны в жизнь региона в различных областях».
Также Лавров выразил уверенность, что результаты работы участников заседания будут способствовать укреплению безопасности и обеспечению социально-экономического развития Афганистана.
Напомним, в Казанской Ратуше стартовал московский формат консультаций по Афганистану, на него приехали представители 15 стран.
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