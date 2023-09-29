Лавров направил приветствие участникам форума по Афганистану в Казани

Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам V заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Он должен был лично участвовать в мероприятии, но из-за ряда причин не смог оказаться сегодня утром в Казани.

В своем обращении особую признательность руководитель ведомства направил Раису РТ Рустаму Минниханову и Правительству Татарстана за отличную организацию и проявленное гостеприимство.

«Московский формат носит открытый универсальный характер, позволяющий сблизить подходы непосредственных соседей и других заинтересованных игроков в развитии отношений с действующим Правительством Афганистана, — говорится в послании. — Такое согласование позиций призвано способствовать решению главной задачи: плавному встраиванию страны в жизнь региона в различных областях».

Также Лавров выразил уверенность, что результаты работы участников заседания будут способствовать укреплению безопасности и обеспечению социально-экономического развития Афганистана.

Напомним, в Казанской Ратуше стартовал московский формат консультаций по Афганистану, на него приехали представители 15 стран.