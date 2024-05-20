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Лавров: Рассчитываем, что Казахстан примет приглашение на саммит БРИКС в Казани
Россия надеется, что Казахстан примет приглашение на саммит БРИКС в Казани и будет участвовать в мероприятиях для стран — партнеров объединения. Об этом на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы, конечно же, готовим саммит БРИКС в октябре нынешнего года в Казани. Мы рассчитываем на то, что Казахстан ответит позитивно на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран — партнеров», — приводит его слова ТАСС.
Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. В рамках российского председательства в объединении в стране запланировано порядка 250 различных мероприятий.
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