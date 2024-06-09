Лавров: На Западе поняли слова Путина о поставках Россией оружия в другие страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что на Западе услышали и поняли слова Президента Владимира Путина о потенциальных поставках российского оружия в другие регионы мира в ответ на отправку вооружения Украине. Видео с комментарием главы МИД опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я не сомневаюсь, что услышали. Не сомневаюсь, что поймут, – сказал Лавров. – Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной какой-то предвыборной кампанией».

Он подчеркнул, что что действия Москвы станут симметричным ответом на шаги западных политиков.

«Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия», – резюмировал министр.

Напомним, на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сказал, что Россия оставляет за собой право зеркально отвечать на действия западных стран, которые «поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас».

«Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем право делать то же самое, зеркально на это отвечать?» – задал риторический вопрос российский лидер.