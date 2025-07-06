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Политика 6 июля 2025 21:17

Лавров на саммите БРИКС обсудил с главой МИД Ирана обстановку на Ближнем Востоке

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Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в рамках саммита БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры состоялись на полях мероприятия. В начале беседы Лавров поблагодарил своего иранского коллегу за возможность обсудить актуальные вопросы, стороны обменялись рукопожатиями.

Особое внимание на саммите БРИКС было уделено ситуации на Ближнем Востоке. В принятой итоговой декларации лидеры объединения выразили обеспокоенность эскалацией конфликта и осудили удары Израиля по территории Ирана, назвав их нарушением международного права. Также в документе отмечается тревога по поводу атак на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

#БРИКС #Сергей Лавров #Бразилия #Иран
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