Общество 15 мая 2026 13:31

Лавров на пресс-подходе попросил вывести журналиста из зала из-за шума телефона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Индии прервал свое выступление из-за громкого звука телефона одного из присутствующих журналистов и попросил вывести его из зала, в шутку упомянув вооруженную охрану. Об этом сообщают «Вести».

Лавров на пресс-подходе рассказывал о переговорах с представителями индийских властей, когда его речь перебил громкий сигнал мобильного телефона из зала.

Глава МИД остановился и обратился к журналисту на английском языке с просьбой покинуть помещение, однако тот не отреагировал. После этого Лавров повторил просьбу, подчеркнув, что говорит серьезно, а затем перешел на русский язык и попросил вывести нарушившего порядок человека из зала.

Позже министр снова перешел на английский и в шутливой форме заявил, что в случае, если журналист не уберет телефон, охрана может применить более жесткие меры.

После короткой паузы Лавров продолжил пресс-конференцию.

Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

