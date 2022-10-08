Лавров: Мы пока отвечаем сдержанно на акты агрессии, но наше терпение не безгранично

Россия при необходимости готова защищать свои национальные интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такие возможности есть, и при необходимости они будут задействованы в полную силу, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

«Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», – подчеркнул дипломат, добавив, что «разорвать российскую экономику в клочья» у стран Запада не получилось.

Он также отметил, что Россия абсолютно уверена в правильности проведения референдумов. «Вопрос о соответствии референдумов Конституции и законодательству Украины не влияет на их квалификацию по международному праву», – подчеркнул он. В пример глава дипведомства привел решение Международного суда ООН по Косово 2010 года, согласно которому при реализации права на самоопределение та или иная территория не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны.

«Таким образом, прецедент был создан», – подчеркнул он.

Напомним, на основе референдумов было принято решение о вхождении в состав России четырех новых субъектов – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.