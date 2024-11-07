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Лавров: Казахстан получил приглашение вступить в БРИКС
Казахстан пригласили вступить в БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Надеемся, что это обогатит наши контакты по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живем», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.
XVI саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств. Казахстан на мероприятии представлял Президент республики Касым-Жомарт Токаев.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран на правах полноправных членов, а также более 10 государств – в статусе партнеров.
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