Лавров: Казахстан получил приглашение вступить в БРИКС

Казахстан пригласили вступить в БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Надеемся, что это обогатит наши контакты по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живем», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

XVI саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств. Казахстан на мероприятии представлял Президент республики Касым-Жомарт Токаев.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран на правах полноправных членов, а также более 10 государств – в статусе партнеров.